Это поможет укрепить доверие – Лавров об обмене заключенными между РФ и США

Глава МИД России дал оценку состоявшемуся ранее обмену заключенными между Москвой и Вашингтоном. По словам Лаврова, это шаг в сторону нормализации отношений, но до полного восстановления контактов еще далеко.

Глава российской дипломатии Сергей Лавров позитивно оценил состоявшуюся вчеру процедуру обмена заключенными между РФ и США. По словам главы МИД России, инициатива исходила одновременно из Москвы и Вашингтона.

"Идея (обмена - ред.) родилась одновременно с обеих сторон, я уверен, что любой гуманитарный жест, даже когда идет речь о том, что два человека воссоединятся со своими семьями, - это всегда позитивно"

– Сергей Лавров

Сергей Лавров отметил, что это поможет укрепить доверие между странами, хотя полного восстановления отношений ждать еще очень долго.

Напомним, что обмен заключенными состоялся между Россией и США вчера в Абу-Даби. Россия передала США Ксению Карелину, осужденную за госизмену на 12 лет тюрьмы, американская сторона передала РФ Кирилла Петрова, который в США обвинялся в экспорте микроэлектроники в обход санкций.