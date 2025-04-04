Это поможет укрепить доверие – Лавров об обмене заключенными между РФ и США

Глава российской дипломатии Сергей Лавров позитивно оценил состоявшуюся вчеру процедуру обмена заключенными между РФ и США. По словам главы МИД России, инициатива исходила одновременно из Москвы и Вашингтона.
"Идея (обмена - ред.) родилась одновременно с обеих сторон, я уверен, что любой гуманитарный жест, даже когда идет речь о том, что два человека воссоединятся со своими семьями, - это всегда позитивно"
– Сергей Лавров
Сергей Лавров отметил, что это поможет укрепить доверие между странами, хотя полного восстановления отношений ждать еще очень долго.
Напомним, что обмен заключенными состоялся между Россией и США вчера в Абу-Даби. Россия передала США Ксению Карелину, осужденную за госизмену на 12 лет тюрьмы, американская сторона передала РФ Кирилла Петрова, который в США обвинялся в экспорте микроэлектроники в обход санкций.