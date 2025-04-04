Вестник Кавказа

США отказались от конфликта с Китаем

США отказались от конфликта с Китаем
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
В США заявили, что Вашингтон не желает конфликта с Пекином. Там выразили надежду, что проблемы в торговых отношениях не приведут к серьезному противостоянию.

Глава американского Минобороны Пит Хегсет заявил о нежелании Штатов конфликтовать с Китаем. Руководитель Пентагона сообщил, что у вражды будет ужасный исход.

При этом он сказал, что договоренности по Панамскому каналу направлены на "освобождение от "влияния Китая". Министр отметил, что Штаты инвестируют в свои интересы.

"В наших прямых интересах - обеспечить, чтобы водные пути были свободными, чтобы наши суда могли беспрепятственно проходить по ним"

-Пит Хегсет

В то же время Хегсет выразил надежду, что проблемы в американо-китайских торговых отношениях не станут катализатором противостояния между государствами.

Читайте нас в
Yandex Zen Дзен Яндекс новости Новости Telegram Telegram
495 просмотров

Видео

Все видео


реклама



ТАКЖЕ ПО ТЕМЕ

Что США и Китай продают друг другу?

Что США и Китай продают друг другу?

Пошлины США для Китая выросли до 145% - CNBC

Пошлины США для Китая выросли до 145% - CNBC

Как торговая война США и Китая повлияет на iPhone?

Как торговая война США и Китая повлияет на iPhone?

Китай напомнил США об отсутствии победителей в торговых войнах

Китай напомнил США об отсутствии победителей в торговых войнах

Трамп рассчитывает на встречу с Путиным &quot;в какой-то момент&quot;

Трамп рассчитывает на встречу с Путиным "в какой-то момент"

Торговая война США и Китая приведет к обвалу мирового ВВП – ВТО

Торговая война США и Китая приведет к обвалу мирового ВВП – ВТО

Трамп снова повысил пошлины Китаю

Трамп снова повысил пошлины Китаю

Китай дал ответ на пошлины Трампа

Китай дал ответ на пошлины Трампа

Трамп уверен: Китай хочет заключить сделку с США

Трамп уверен: Китай хочет заключить сделку с США

Тарифы Трампа: почему события развиваются так быстро?

Тарифы Трампа: почему события развиваются так быстро?

Мы используем файлы cookie и обрабатываем персональные данные с использованием Яндекс Метрики, чтобы обеспечить вам наилучшее взаимодействие с нашим веб-сайтом.

Материалы

Темы

Сюжеты

Персоны

Страны

Регионы