США отказались от конфликта с Китаем

В США заявили, что Вашингтон не желает конфликта с Пекином. Там выразили надежду, что проблемы в торговых отношениях не приведут к серьезному противостоянию.

Глава американского Минобороны Пит Хегсет заявил о нежелании Штатов конфликтовать с Китаем. Руководитель Пентагона сообщил, что у вражды будет ужасный исход.

При этом он сказал, что договоренности по Панамскому каналу направлены на "освобождение от "влияния Китая". Министр отметил, что Штаты инвестируют в свои интересы.

"В наших прямых интересах - обеспечить, чтобы водные пути были свободными, чтобы наши суда могли беспрепятственно проходить по ним"

-Пит Хегсет

В то же время Хегсет выразил надежду, что проблемы в американо-китайских торговых отношениях не станут катализатором противостояния между государствами.