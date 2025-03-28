Джастин Тимберлейк выступит с концертом в Баку

Певец Джастин Тимберлейк приедет с концертом в Баку. Он пройдет 27 июля. Тимберлейк – американский артист, неоднократно становился обладателем "Грэмми".
Звезда мировой величины, американский исполнитель Джастин Тимберлейк этим летом совершит визит в Азербайджан. Певец выступит с грандиозным концертом в Баку.
Отмечается, что данное мероприятие состоится 27 июля на Олимпийском стадионе в Баку. Организаторами выступят iTicket Production и DREAM Group International.
Стоит добавить, что 23 июля американец вступит на стадионе "Динамо" в Тбилиси.
Тимберлейк за свою карьеру 10 раз становился обладателем премии "Грэмми" в различных номинациях. Он продал свыше 54 млн альбомов, а также 63 млн синглов.