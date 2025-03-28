Вестник Кавказа

Джастин Тимберлейк выступит с концертом в Баку

Джастин Тимберлейк выступит с концертом в Баку
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Певец Джастин Тимберлейк приедет с концертом в Баку. Он пройдет 27 июля. Тимберлейк – американский артист, неоднократно становился обладателем "Грэмми".

Звезда мировой величины, американский исполнитель Джастин Тимберлейк этим летом совершит визит в Азербайджан. Певец выступит с грандиозным концертом в Баку.

Отмечается, что данное мероприятие состоится 27 июля на Олимпийском стадионе в Баку. Организаторами выступят iTicket Production и DREAM Group International.

Стоит добавить, что 23 июля американец вступит на стадионе "Динамо" в Тбилиси.

Тимберлейк за свою карьеру 10 раз становился обладателем премии "Грэмми" в различных номинациях. Он продал свыше 54 млн альбомов, а также 63 млн синглов.

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