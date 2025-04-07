Трамп на год продлил санкции против России

Президент США Дональд Трамп на год продлил действие санкций, введенных при Байдене.

Лидер США Дональд Трамп продлил действие пакета санкций против России, сообщается в Федеральном реестре США.

Отметим, что санкции были введены при администрации Джо Байдена в апреле 2021 года, после чего неоднократно продлевались и расширялись.

Рестрикции связаны с "вредоносными действиями правительства РФ за рубежом, в частности, попытками подорвать проведение свободных и справедливых демократических выборов в Соединенных Штатах". Также Вашингтон обвиняет власти России в пренебрежении нормами международного права, кибератаках, давлению на журналистов и других нарушениях.

Санкции предполагают экономические ограничения в виде блокировки активов, а также меры против иностранных организаций, которые сотрудничают с ВПК России.

В Москве ранее отвергали обвинения властей США, называя санкции незаконными и настаивая на отмене ограничений.