Иран обсудит с США общие рамки возможного соглашения на следующей встрече

Тегеран и Вашингтон на встрече через неделю обсудят основные линии общего соглашения по иранскому атому.

Иран в ходе новых переговоров, которые пройдут через неделю, обсудит с делегацией США контуры потенциального соглашения с Вашингтоном, заявил глава иранского МИД Аббас Аракчи.

"На следующем раунде переговоров с США будут обсуждаться общие рамки возможного соглашения"

– Аббас Аракчи

Напомним, что сегодня в Маскате состоялись непрямые переговоры между делегациями Ирана и США. Консультации проходили через дипломатов Омана.

Делегации США и Ирана обменялись мнениями по вопросам, связанным с мирной ядерной программой Ирана и снятием санкций. Отмечается, что встреча прошла в уважительной и конструктивной манере.