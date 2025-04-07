Вестник Кавказа

Иран обсудит с США общие рамки возможного соглашения на следующей встрече

Иран обсудит с США общие рамки возможного соглашения на следующей встрече
© Фото: сайт правительства Ирана
Тегеран и Вашингтон на встрече через неделю обсудят основные линии общего соглашения по иранскому атому.

Иран в ходе новых переговоров, которые пройдут через неделю, обсудит с делегацией США контуры потенциального соглашения с Вашингтоном, заявил глава иранского МИД Аббас Аракчи. 

"На следующем раунде переговоров с США будут обсуждаться общие рамки возможного соглашения"

– Аббас Аракчи 

Напомним, что сегодня в Маскате состоялись непрямые переговоры между делегациями Ирана и США. Консультации проходили через дипломатов Омана.

Делегации США и Ирана обменялись мнениями по вопросам, связанным с мирной ядерной программой Ирана и снятием санкций. Отмечается, что встреча прошла в уважительной и конструктивной манере.

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