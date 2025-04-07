ЕС призвал Израиль прекратить блокаду Газы

Евросоюз призвал Израиль снять гуманитарную блокаду с сектора Газа, позволив восстановить поставки гуманитарных грузов в анклав.
"Согласно международному гуманитарному праву, гуманитарная помощь должна поступать к тем, кто в ней нуждается. ЕС вновь призывает Израиль снять блокаду с сектора Газа, чтобы гуманитарная помощь начала поступать в больших объемах на всей территории анклава"
– заявление ЕС
Брюссель также призвал провести расследование гибели 15 сотрудников гуманитарных организаций в конце февраля. ЕС призвал привлечь виновных к ответственности.
Евросоюз указал на большое число жертв среди мирного населения. По мнению ЕС, число погибших в анклаве "неприемлемо".
Брюссель выступил за прекращение боевых действий и освобождение всех заложников.