Вестник Кавказа

ЕС призвал Израиль прекратить блокаду Газы

ЕС призвал Израиль прекратить блокаду Газы
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Брюссель выступил за прекращение боевых действий в Газе, освобождение заложников и снятие гуманитарной блокады с палестинского анклава.

Евросоюз призвал Израиль снять гуманитарную блокаду с сектора Газа, позволив восстановить поставки гуманитарных грузов в анклав. 

"Согласно международному гуманитарному праву, гуманитарная помощь должна поступать к тем, кто в ней нуждается. ЕС вновь призывает Израиль снять блокаду с сектора Газа, чтобы гуманитарная помощь начала поступать в больших объемах на всей территории анклава"

– заявление ЕС

Брюссель также призвал провести расследование гибели 15 сотрудников гуманитарных организаций в конце февраля. ЕС призвал привлечь виновных к ответственности. 

Евросоюз указал на большое число жертв среди мирного населения. По мнению ЕС, число погибших в анклаве "неприемлемо". 

Брюссель выступил за прекращение боевых действий и освобождение всех заложников.

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