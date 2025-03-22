Вестник Кавказа

Израиль и Турция продолжат переговоры по Сирии – СМИ

Израиль и Турция продолжат переговоры по Сирии – СМИ
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Анкара и Тель-Авив не смогли прийти к соглашению по созданию механизма деэскалации в Сирии в рамках встречи в Баку. Стороны продолжат консультации позднее.

Израиль и Турция не смогли прийти к соглашению по ситуации в Сирии на переговорах, которые прошли в Баку, стороны продолжат обсуждение позднее, сообщают СМИ. 

По информации израильского канала Kan, дальнейшие встречи между делегациями Анкары и Тель-Авива пройдут после Песаха, который отмечается в этом году с 12 по 19 апреля. 

Отметим, что Турция и Израиль обсуждали создание механизма деэскалации в Сирии для предотвращения столкновений между военными двух стран. 

Ранее Израиль активизировал боевые действия в Сирии, нанося удары с воздуха на целям на территории арабской республики. Как отметили источники в правительственных кругах Тель-Авива, власти еврейского государства таким образом стараются оказать давление на Турцию, которая якобы планирует размещение военных баз в Сирии.

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