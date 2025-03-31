Вестник Кавказа

Президент Турции заявил о развитии отношений с Россией

Реджеп Тайип Эрдоган
© Фото: Сайт президента Турции
Президент Турции Эрдоган высказался о развитии отношений между Анкарой и Москвой. В Турции нацелены на дальнейшее развитие сотрудничества между странами.

Лидер Турции Реджеп Тайип Эрдоган в рамках дипломатического форума в Анталье заявил, что отношения Турции и России развиваются. Власти страны рассчитывают на дальнейшее развитие отношений с Москвой. 

"Наши отношения с Россией развиваются. Мы нацелены на продвижение отношений"

– Реджеп Тайип Эрдоган

Отметим, что в конце марта Анкара предложила президенту России Владимиру Путину совершить визит в Турцию. Спикер Кремля Дмитрий Песков, заявил, что президент принял это приглашение с признательностью, но конкретные сроки визита находятся на стадии проработки.

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