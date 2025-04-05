Трабзон и Бухара стали побратимами

Два города Турции и Узбекистана обрели статус побратимов. Новые отношения связали Трабзон и Бухару, что открывает перспективы для сотрудничества.
Городами-побратимами стали турецкий Трабзон и узбекистанская Бухара, информирует Генконсульство Узбекистана в Стамбуле.
Города будут сотрудничать в новом статусе, это послужит укреплению культурных, экономических и социальных связей. Также побратимство Трабзона и Бухары сделает возможными новые совместные исторические, образовательные, туристические проекты. Кроме того, сторонам откроются новы перспективы в области торговли.