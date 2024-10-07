Иранский Исфахан стал побратимом Казани

Казань и Исфахан стали городами-побратимами. Мэр иранского города отметил, что столица Татарстана – важный культурный и экономический центр России.

Казань установила побратимский отношения с иранским городом Исфахан, соглашение об этом подписали главы городов Ильсур Метшин и Али Касемзаде.

Как сообщает пресс-служба казанской мэрии, мероприятие состоялось в Исфахане во дворце "Чехель Сотун", включенный в список Всемирного наследия ЮНЕСКО.

В столичной администрации заявили, что города намерены развивать сотрудничество в различных областях, знакомиться с потенциалом, а также обмениваться опытом.

В подписанном руководителями Казани и Исфахана говорится и о сотрудничестве в культурной сфере, градостроительстве, благоустройстве территории и экологии.

Еще запланированы обмен творческими коллективами, недели культур, выставки и другие мероприятия, направленные на знакомство с историей, культурой и обычаями народов.

Мэр Казани на церемонии заявил, что "нас связывает Великий шелковый путь". Он выразил уверенность в том, что подписание документе придаст новое развитие городам.

В свою очередь, глава Исфахана назвал Казань важным экономическим, политическим и культурным центром России. Он добавил, что города будут эффективно сотрудничать.