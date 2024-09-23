Сухум и Грозный установили побратимские отношения

Сухум и Грозный стали городами-побратимами. Руководители двух столиц намерены развивать сотрудничество в различных сферах.

Столица Абхазии Сухум и столица Чечни Грозный наладили побратимские связи. Соглашение о сотрудничестве было подписано главой Сухума Бесланом Эшбой и мэром Грозного Хас-Магомедом Кадыровым, передает ТАСС.

Города будут обмениваться опытом в научной, культурной, экономической областях, а также в спортивной сфере и туристическом секторе. Отметим, что представители абхазской столицы во главе с Бесланом Эшбой приглашены на торжества по случаю дня города Грозного.

Отметим, что население Сухума составляет чуть более 65 тыс человек, у города есть побратимские отношения с другими городами юга России – Краснодаром и Черкесском.