Вестник Кавказа

В Сухуме будет продлена городская набережная

Набережная в Сочи
© Фото: Вера Ромашкина/ “Вестник Кавказа“
Сухумская набережная станет длиннее, на это выделены бюджетные средства. Продлить приморский променад решили в районе Турбазы.

В столице Абхазии начались работы по продлению набережной, информирует пресс-служба Народного Собрания республики.

Набережная в Сухуме прирастет сотней метров в районе Турбазы. В настоящее время плитку кладут в районе пляжа бывшего санатория "МВО" и пляжа "Локомотив".

Продление набережной осуществляется на средства бюджета Абхазии. Продлить променад решили по инициативе спикера абхазского парламента Лаши Ашуба.

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