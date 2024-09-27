В Сухуме будет продлена городская набережная

Сухумская набережная станет длиннее, на это выделены бюджетные средства. Продлить приморский променад решили в районе Турбазы.
В столице Абхазии начались работы по продлению набережной, информирует пресс-служба Народного Собрания республики.
Набережная в Сухуме прирастет сотней метров в районе Турбазы. В настоящее время плитку кладут в районе пляжа бывшего санатория "МВО" и пляжа "Локомотив".
Продление набережной осуществляется на средства бюджета Абхазии. Продлить променад решили по инициативе спикера абхазского парламента Лаши Ашуба.