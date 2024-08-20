Вестник Кавказа

Какая будет погода в Абхазии в октябре?

Гагра
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
В Абхазии вовсю идет бархатный сезон. О том, какая будет температура воздуха и воды в октябре 2024 года, рассказали синоптики.

Абхазию ждут теплые и солнечные дни в октябре, рассказала специалист Госкомитета республики по экологии Диана Трапш.

Она отметила, что весь октябрь будет держаться теплая погода, кроме первых трех дней месяца. Тогда отдых на курортах Абхазии могут немного испортить непродолжительные дожди, в горах и предгорье ожидаются ливни с градом. Температура воздуха до 4 октября будет не выше 19 градусов тепла.

После этого в Абхазии будет устойчивая хорошая погода без осадков. Воздух прогреется до +28 градусов.

Температура воды в море достигнет отметки в +25 градусов, поделилась специалист в разговоре с изданием Sputnik Абхазия.

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