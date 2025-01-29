Азербайджан внесет президента ПАСЕ в "черный список"

Главе ПАСЕ будет отказано во въезде в Азербайджан, об этом сообщает МИД республики. В "черный список" будут внесены не только Русопулос, но и 76 членов ПАСЕ.

В МИД Азербайджана сделали заявление после выдвинутых против республики президентом Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ) Теодоросом Русопулосом обвинений в интервью изданию Alpha News.

В Баку решительно отвергают и осуждают обвинения Русопулоса, следует из комментария пресс-секретаря министерства иностранных дел Азербайджана Айхана Гаджизаде.

"Хорошо известно, что, несмотря на продемонстрированную Азербайджаном готовность к диалогу даже после действий, предпринятых против него из-за нарушения ПАСЕ Устава Совета Европы и превышения полномочий, Русопулос, Швабе и другие последовательно пытались подорвать справедливую позицию Азербайджана, основанную на международном праве", - отметил он.

В МИД Азербайджана напомнили, что ПАСЕ на протяжении многих лет вызывала обоснованное негодование азербайджанского народа так как проводит антиазербайджанскую политику, которая характеризуется двойными стандартами.

"Называть лидера нашей страны "диктатором" и оскорблять его совершенно неприемлемо, это демонстрация политического невежества и тупости"

– пресс-секретарь МИД АР

В ПАСЕ сложилась истерическая ситуация, что отражает плачевное положение как в Парламентской ассамблее, так и в Европейском парламенте.

Представитель МИД Азербайджана также прокомментировал позицию Баку по решениям Европейского суда по правам человека. Он заметил, что абсурдно требовать от Азербайджана выполнения решений суда, учитывая, что Азербайджан не участвовал в отборе этих судей. При таких обстоятельствах невозможно привести в исполнение решения суда.

"Следует отметить, что Теодорос Русопулос внесен в черный список Азербайджана, как и 76 членов ПАСЕ, которые поддержали несправедливую и юридически сомнительную инициативу о приостановлении полномочий азербайджанской делегации в ПАСЕ. Если Русопулос сунется в Азербайджан, он будет вышвырнут"

– МИД Азербайджана