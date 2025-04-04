Ильхам Алиев встретился с премьер-министром Грузии в Анталье

Президент Азербайджана и премьер-министр Грузии провели встречу в рамках Дипломатического форума в Анталье. Они обсудили сотрудничество двух стран и другие актуальные вопросы.

В рамках Дипломатического форума в Анталье прошла встреча президента Азербайджана Ильхама Алиева и премьер-министра Грузии Ираклия Кобахидзе. На ней политики отметили исторический характер дружбы и стратегического партнерства Баку и Тбилиси.

Ираклий Кобахидзе с удовлетворением вспомнил свой рабочий визит в Азербайджан в январе 2025 года и продуктивные встречи с Ильхамом Алиевым. Он коснулся темы расширения сотрудничества между странами в различных сферах и рассказал о проводимых работах в этом направлении.

Также грузинский премьер упомянул недавнюю речь президента Азербайджана на международном форуме в Университете АДА в Баку и передал, что мысли о двусторонних отношениях стран были встречены в Грузии с очень большим интересом.

Коснувшись значения единства и солидарности между Азербайджаном и Грузией в текущей неспокойной ситуации в мире, Ильхам Алиев отметил важность участия именно стран региона в решении проблем на Южном Кавказе.

Кроме того, участники беседы обменялись мнениями по другим актуальным вопросам.