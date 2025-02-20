Почти все лампы накаливания запретят в Азербайджане

Запрет на использование лампочек накаливания вводится в Азербайджане. Жителям страны предлагается заменить их на компактные люминесцентные (CFL) и светодиодные (LED) лампы.

Жесткие ограничения на применение ламп накаливания начнут действовать в скором времени в Азербайджане, они содержатся в поправках в закон "Об эффективном использовании энергетических ресурсов и энергоэффективности" – документ был принят в пятницу на пленарном заседании Милли Меджлиса (парламента) АР.

Согласно поправкам, вводится запрет на поставки в страну, производство и продажу ламп накаливания, кроме тех, что используются в производственных процессах, а также в оборудовании, основной функцией которого не является освещение.

С начала 2026 года нельзя будет продавать лампы накаливания от 60 Вт, с июля – от 25 до 60 Вт.

Напомним, что многие страны мира уже запретили производство и продажу лампочек накаливания из-за низкой энергоэффективности. Вместо них обычно используют компактные люминесцентные (CFL) и светодиодные (LED) лампы, причем последние более предпочтительны.

Так, одна светодиодная лампа на 15 тыс часов может заменить 17 ламп накаливания на тысячу часов. Стоимость ламп различается более чем в два раза, стоимость электричества – более чем в восемь раз.