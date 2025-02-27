ЕС должны принять Турцию для решения собственных проблем – Эрдоган

Евросоюзу необходимо сделать Турцию полноправным членом объединения, чтобы решить свои текущие проблемы. Об этом заявил президент Эрдоган на форуме в Анталье.

Если Европейский Союз хочет решить свои проблемы, то он должен принять Турцию в свой состав в качестве полноправного члена, заявил президент страны Реджеп Тайип Эрдоган во время церемонии официального открытия Дипломатического форума в Анталье.

"Мы заявляем, что если Европейский Союз хочет преодолеть свои нынешние проблемы и получить заслуженное представительство в новой мировой системе, он должен действовать соответствующим образом, избавиться от багажа прошлого и как можно скорее дать Турции место в ЕС"

- Реджеп Тайип Эрдоган

Он отметил, что утверждения об отходе Турции от цели войти в ЕС не имеют под собой никаких оснований. Евроинтеграция продолжает быть стратегической целью Анкары.

Со слов Эрдогана, процесс идет недостаточно быстро по разным причинам: иногда из-за страха, иногда из-за предрассудков, а иногда из-за ряда игроков внутри объединения.