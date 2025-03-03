Главы МИД Армении и Турции проводят встречу в Анталье

В рамках дипломатического форума в Анталье началась встреча глав МИД Армении и Турции.

Главы внешнеполитических ведомств Армении и Турции – Арарат Мирзоян и Хакан Фидан – начали переговоры на полях дипломатического форума в Анталье, информирует пресс-служба МИД Армении.

Детали встречи пока не раскрываются.

Напомним, что Мирзоян и Фидан встречались в Стамбуле в октябре 2024 года. Дипломаты тогда обсудили шаги по нормализации отношений между странами.

Отметим, что Арарат Мирзоян сегодня также провел встречу с главой МИД Азербайджана Джейхуном Байрамовым. Министры обсудили на полях форума текущее состояние процесса нормализации отношений двух стран после завершения работы над текстом Соглашения об установлении мира и межгосударственных отношений между Азербайджаном и Арменией.