Билеты в Крым могут начать продавать за 180 дней

Продажу железнодорожных билетов в Крым хотят расширить. Сроки открытия продаж могут увеличиться сразу вдвое – до 180 дней.

Глава Крыма Сергей Аксенов выступил с предложением открывать продажу билетов на поезда, следующие на полуостров, за 180 дней до отправления. Эту идею он озвучил в пятницу на заседании правкомиссии по развитию туризма под председательством вице-премьера РФ Дмитрия Чернышенко.

"Просьба какая, непосредственно с точки зрения железной дороги - увеличить глубину бронирования до 180 дней. Сегодня 90 дней составляет. Предварительно коллеги готовы нас поддержать"

– Сергей Аксенов

В настоящее время добраться самолетом в Крым нельзя, поэтому важное значение для туризма имеют железнодорожные перевозки.