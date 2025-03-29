Вестник Кавказа

Билеты в Крым могут начать продавать за 180 дней

Билеты в Крым могут начать продавать за 180 дней
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Продажу железнодорожных билетов в Крым хотят расширить. Сроки открытия продаж могут увеличиться сразу вдвое – до 180 дней.

Глава Крыма Сергей Аксенов выступил с предложением открывать продажу билетов на поезда, следующие на полуостров, за 180 дней до отправления. Эту идею он озвучил в пятницу на заседании правкомиссии по развитию туризма под председательством вице-премьера РФ Дмитрия Чернышенко.

"Просьба какая, непосредственно с точки зрения железной дороги - увеличить глубину бронирования до 180 дней. Сегодня 90 дней составляет. Предварительно коллеги готовы нас поддержать"

– Сергей Аксенов

В настоящее время добраться самолетом в Крым нельзя, поэтому важное значение для туризма имеют железнодорожные перевозки.

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