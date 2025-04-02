Глава Минсельхоза Дагестана покинул должность

В Дагестане указом главы республики отправлен в отставку главу Минсельхоза. Причина решения не называется.

Министр сельского хозяйства и продовольствия Дагестана Мухтарбий Аджеков указом главы Дагестана Сергея Меликова освобожден от должности, передает пресс-служба главы республики.

Аджеков занимал министерский пост около трех лет. Детали отставки не сообщаются.

Карьера Мухтарбия Аджекова была связана с аграрным комплексом Дагестана. Также он возглавлял Ногайский район республики.

Аджеков получил высшее образование в ДГУ в 1995 году, в 2010 году повысил квалификацию в сельскохозяйственной академии в Волгограде.

Отметим, что сотрудников аграрного комплекса республики подозревают в получении взятки в 95 тыс рублей. СК возбудил уголовное дело.