Вестник Кавказа

Глава Минсельхоза Дагестана покинул должность

Глава Минсельхоза Дагестана покинул должность
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
В Дагестане указом главы республики отправлен в отставку главу Минсельхоза. Причина решения не называется.

Министр сельского хозяйства и продовольствия Дагестана Мухтарбий Аджеков указом главы Дагестана Сергея Меликова освобожден от должности, передает пресс-служба главы республики. 

Аджеков занимал министерский пост около трех лет. Детали отставки не сообщаются. 

Карьера Мухтарбия Аджекова была связана с аграрным комплексом Дагестана. Также он возглавлял Ногайский район республики. 

Аджеков получил высшее образование в ДГУ в 1995 году, в 2010 году повысил квалификацию в сельскохозяйственной академии в Волгограде. 

Отметим, что сотрудников аграрного комплекса республики подозревают в получении взятки в 95 тыс рублей. СК возбудил уголовное дело.

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