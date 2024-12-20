Кобахидзе прокомментировал новые санкции Британии против Грузии

Премьер-министр Грузии Кобахидзе прокомментировал введенные накануне санкции Великобритании против грузинских чиновников, включая генпрокурора. Он передал, что это говорит о плачевной ситуации в самом Королевстве

Санкции Великобритании в отношении генпрокурора Грузии Георгия Габиташвили и других сотрудников силовых ведомств говорит лишь о трагическом положении дел в самом Соединенном Королевстве, заявил глава правительства республики Ираклий Кобахидзе.

"Сегодня страна, которая является носителем традиций, без всяких доказательств, фактов применяет против людей меру, соотносимую с уголовным преступлением. Это, конечно же, говорит о трагичности, исходя из той истории, которую до сих пор прошла Англия"

- Ираклий Кобахидзе

Он отметил, что в этом случае Грузия может только выразить сожаления.

Напомним, что накануне Минфин Великобритании опубликовал обновленный санкционный список, куда попали генпрокурор Грузии Георгий Габиташвили, первый заместитель главы МВД Грузии Шалва Бедоидзе, глава Специальной следственной службы Карло Кацитадзе и замглавы департамента по особым заданиям МВД Мирзу Кезевадзе.

Британские санкции означают заморозку активов, запрет на финансовые операции и въезд в страну.