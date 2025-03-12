Генпрокурор Грузии попал под новые санкции Великобритании

Еще несколько грузинских чиновников попали под санкции Британии. В новый список попал, помимо прочих, генпрокурор Грузии.

Великобритания выпустила обновленный санкционный список, в который попали сразу несколько грузинских чиновников. Он размещен на сайте Минфина Соединенного Королевства.

В списке оказались генпрокурор Георгий Габиташвили, заместитель главы МВД Шалва Бедоидзе, замдиректора департамента по особым поручениям Мирза Кезевадзе и глава Специальной следственной службы Карло Кацитадзе. Британия обвиняет их в жестоком обращении с участниками протеста и нежелании расследовать подобные случаи.

Санкции Великобритании подразумевают, что внесенные в список лица становятся ограничены в ряде вещей: им замораживают экономические активы, запрещают любые финансовые операции и въезд в страну. Нарушение этих правил будут влечь за собой уголовную ответственность.

Ранее в этом месяце Британия ввела санкции в отношении двух грузинских судей – Михаила Чинчаладзе и Левана Мурусидзе. В правящей "Грузинской мечте" негативно отреагировали на это решение: в ней назвали его вмешательством в судебную систему страны и шантажом.