Вестник Кавказа

Генпрокурор Грузии попал под новые санкции Великобритании

Генпрокурор Грузии попал под новые санкции Великобритании
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Еще несколько грузинских чиновников попали под санкции Британии. В новый список попал, помимо прочих, генпрокурор Грузии.

Великобритания выпустила обновленный санкционный список, в который попали сразу несколько грузинских чиновников. Он размещен на сайте Минфина Соединенного Королевства.

В списке оказались генпрокурор Георгий Габиташвили, заместитель главы МВД Шалва Бедоидзе, замдиректора департамента по особым поручениям Мирза Кезевадзе и глава Специальной следственной службы Карло Кацитадзе. Британия обвиняет их в жестоком обращении с участниками протеста и нежелании расследовать подобные случаи.

Санкции Великобритании подразумевают, что внесенные в список лица становятся ограничены в ряде вещей: им замораживают экономические активы, запрещают любые финансовые операции и въезд в страну. Нарушение этих правил будут влечь за собой уголовную ответственность.

Ранее в этом месяце Британия ввела санкции в отношении двух грузинских судей – Михаила Чинчаладзе и Левана Мурусидзе. В правящей "Грузинской мечте" негативно отреагировали на это решение: в ней назвали его вмешательством в судебную систему страны и шантажом.

Читайте нас в
Yandex Zen Дзен Яндекс новости Новости Telegram Telegram
1050 просмотров

Видео

Все видео


реклама



ТАКЖЕ ПО ТЕМЕ

Запад отказался от иллюзии внеочередных выборов в парламент Грузии – депутат

Запад отказался от иллюзии внеочередных выборов в парламент Грузии – депутат

Где и почему жгут &quot;Теслы&quot;?

Где и почему жгут "Теслы"?

Кобахидзе прокомментировал санкции Великобритании против грузинских судей

Кобахидзе прокомментировал санкции Великобритании против грузинских судей

&quot;Грузинская мечта&quot; обвинила Великобританию в шантаже из-за санкций

"Грузинская мечта" обвинила Великобританию в шантаже из-за санкций

Депутат: санкции Великобритании направлены на дискредитацию имиджа Грузии

Депутат: санкции Великобритании направлены на дискредитацию имиджа Грузии

Великобритания ввела санкции против двух судей из Грузии

Великобритания ввела санкции против двух судей из Грузии

Что такое зеленый водород: для чего он нужен, как его производят и сколько он стоит?

Что такое зеленый водород: для чего он нужен, как его производят и сколько он стоит?

Нейросеть Grok Илона Маска: ”самая умная ИИ в мире” теперь в Телеграме?

Нейросеть Grok Илона Маска: ”самая умная ИИ в мире” теперь в Телеграме?

Почему закрыли лондонский Хитроу?

Почему закрыли лондонский Хитроу?

Закрытое заседание СБ ООН по ядерной программе раскритиковали в Иране

Закрытое заседание СБ ООН по ядерной программе раскритиковали в Иране

Мы используем файлы cookie и обрабатываем персональные данные с использованием Яндекс Метрики, чтобы обеспечить вам наилучшее взаимодействие с нашим веб-сайтом.

Материалы

Темы

Сюжеты

Персоны

Страны

Регионы