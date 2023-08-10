Почему отставной прокурор МУС набросился на Азербайджан?

7 августа экс-прокурор Международного уголовного суда 71-летний Луис Морено Окампо выпустил в Нью-Йорке свое 28-страничное "экспертное заключение", в котором дал оценку происходящему в Карабахском экономическом районе Азербайджана, где проживает армянская община. Суть его в том, что Азербайджан морит 120 тыс. армян голодом, тем самым творя геноцид.

Пост прокурора Международного уголовного суда (МУС) в Гааге аргентинец Окампо занимал 9 лет (2003—2012) и до того времени не проявлял интереса к Южному Кавказу. Однако на днях так называемый президент несуществующей "НКР" Араик Арутюнян обратился к Окампо с просьбой сделать экспертное заключение о том, является ли "блокада Лачинского коридора геноцидом".

То есть вводные заказчиком были предоставлены: происходящее на Лачинской дороге предлагалось считать "блокадой", а вывод должен был содержать слово "геноцид".

Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

По большому счету претензий к исполнителю нет: пожилой человек, никогда ранее не вникавший в дела региона, просто оценил с правовой точки зрения те данные, которые ему были предоставлены заказчиками экспертного заключения.

К заказчикам тоже вопросов нет: они представили именно ту информацию, из которой можно было сделать желаемые выводы. Арутюнян в обращении к Окампо, обнародованном армянским СМИ, просит сделать все максимально быстро и черным по белому пишет:

Я прилагаю документ, содержащий соответствующие данные.

О том, что информация заказчика не соответствует действительности, аргентинский правовед, видимо, не задумался. Ну не ехать же ему, в самом деле, в Азербайджан, чтобы получить там данные, на основании которых можно было бы лично составить объективную картину происходящего и уже на ее основании писать экспертное заключение.

Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

По идее, можно было бы даже не ехать, а просто ознакомиться с азербайджанскими источниками. Но правовед изначально исходил из того, что принимать во внимание доводы людей, которые якобы совершают геноцид, не стоит.

Вот и возникла не столько политико-правовая, сколько морально-этическая коллизия: кто платит, тот и заказывает музыку.

Однако выводы оказались шиты белыми нитками, поскольку не соответствовали критериям истинности умозаключений. В логике же как: если посылка ложна, то все, что из нее следует – истина.

Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Окампо, возможно, не знал, что именно власти Армении и лидеры армянского населения, проживающего в Ханкенди, выступают против перевозки грузов по дороге Агдам-Ханкенди, предложенной Азербайджаном; и есть все основания полагать, что их цель - создание искусственной блокады на части территории Азербайджана, признанной международным правом.

Хочется верить, что не знал. Хотя помощник президента Азербайджана Хикмет Гаджиев придерживается другой точки зрения, утверждая, что не в неведении дело. По его данным, Окампо в бытность главным прокурором МУС "управлял компаниями, базирующимися в некоторых из самых печально известных налоговых убежищ мира", а через два месяца после того, как покинул свой пост, на его счет в банке Abn Amro в Голландии поступило 50 тыс. долларов.

Сумма не огромная, и ее Окампо, видимо, не хватило. Вероятно, поэтому предложение экс-президента Армении, совершившего Ходжалинский геноцид, Сержа Саргсяна, с которым Окампо встретился в Ереване, оказалось столь заманчивым.

Получается, что "карабахский клан" армянской политики, ратующий за реванш во Второй карабахской войне, просто принял Окампо на работу. Но чего тогда стоят его выводы с точки зрения международного права, справедливости и этических норм?