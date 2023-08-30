Париж идет на таран Лачинского коридора

Опубликовано: 10:31, 30 авг 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Провокаторы из Франции во главе с мэром Парижа Анн Идальго прилетели в Ереван и в настоящее время едут в приграничное село Корнидзор в Сюникской области Армении, чтобы попытаться вторгнуться в Азербайджан по Лачинской дороге.

Группа политиков Франции, лоббирующих интересы армянской диаспоры, прибыла в Армению вместе с неким грузом, который она намерена доставить в Карабахский экономический район Азербайджана по Лачинскому коридору.

Об этом утром в соцсетях сообщила мэр французской столицы Анн Идальго. По ее словам, она и другие лоббисты армянского национализма уже выдвинулись в приграничное село Корнидзор Сюникской области Армении, рядом с которым находится въезд в Азербайджан по Лачинской дороге. При этом она повторила все стандартные фейки о численности армянской общины Карабаха и ее "блокаде" властями Азербайджана. Французскую акцию она назвала "экстренной помощью".

Армянские СМИ уточняют, что из Франции в Армению сегодня приехали 10 грузовиков, где, согласно заявлениям Парижа, содержится гуманитарная помощь.

Таким образом, Франция активно включилась в антиазербайджанскую кампанию властей Армении и националистической части диаспоры, нацеленную на возвращение бесконтрольных грузоперевозок по Лачинскому коридору и блокаду маршрута Агдам-Ханкенди, построенного Баку для эффективного снабжения Карабаха всем необходимым.

Французские грузовики ждет та же судьба, что и фуры из Еревана, стоящие у села Корнидзор с 26 июля – они не имеют права въезжать на Лачинскую дорогу и не получили разрешение на пересечение азербайджанской границы от Баку, следовательно, в Азербайджан не попадут. Анн Идальго и прочие популисты сделают несколько фотографий на фоне пейзажей Зангезура и ряд проплаченных антиазербайджанских заявлений, но на этом их миссия закончится.

На международной арене никаких изменений из-за дополнения армянских провокаций французскими провокациями не произойдет, поскольку все наблюдатели – как ангажированные, так и независимые – видят, что Париж всего лишь развивает курс на подчинение Армении. На земле перемен тоже не будет, поскольку основной фокус событий сейчас находится не на Лачинской дороге, а на дороге Агдам-Ханкенди, куда прибыл гуманитарный груз Азербайджанского общества Красного Полумесяца. Пока что грузовики КП стоят на въезде в зону временного размещения российских миротворцев, РМК получили сертификат качества продовольствия.