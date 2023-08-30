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Французский т. н. "гуманитарный конвой" развернулся и уехал от ППП "Лачин"

Французский т. н. &quot;гуманитарный конвой&quot; развернулся и уехал от ППП &quot;Лачин&quot;
© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"
Провокация, начатая сегодня утром французскими политиками в Армении, провалилась: грузовики с "гумпомощью" не попали по Лачинской дороге в Азербайджан.

Колонна с так называемым "гуманитарным грузом" из Франции, сопровождаемая мэрами Парижа и Страсбурга Анн Идальго и Жанной Барсегян, попытавшаяся сегодня вторгнуться в Азербайджан по Лачинской дороге, прождав несколько часов у пропускного пункта "Лачин", развернулась и отправилась в предположительно в направлении Горуса.

Об этом сообщает с ППП "Лачин" Baku TV.

Таким образом, попытка французских провокаторов провалилась.

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