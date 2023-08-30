Провокация, начатая сегодня утром французскими политиками в Армении, провалилась: грузовики с "гумпомощью" не попали по Лачинской дороге в Азербайджан.
Колонна с так называемым "гуманитарным грузом" из Франции, сопровождаемая мэрами Парижа и Страсбурга Анн Идальго и Жанной Барсегян, попытавшаяся сегодня вторгнуться в Азербайджан по Лачинской дороге, прождав несколько часов у пропускного пункта "Лачин", развернулась и отправилась в предположительно в направлении Горуса.
Об этом сообщает с ППП "Лачин" Baku TV.
Таким образом, попытка французских провокаторов провалилась.