Подготовку к КИФ-2025 начали в Северной Осетии

Северная Осетия начала разработку собственной деловой программы к КИФ-2025, что пройдет на Ставрополье весной. Подробностями поделился премьер-министр республики.

Северная Осетия начала подготовку к Кавказскому инвестиционному форуму (КИФ), что состоится в Минеральных Водах в Ставропольском крае этой весной. Премьер-министр республики Борис Джанаев поучаствовал на заседании рабочей группы, где обсуждалось создание деловой программы, рассказали в пресс-службе главы и правительства региона.

На мероприятии власти Северной Осетии планируют организовать демонстрацию потенциала республики в сфере инвестиций, итогов и будущих планов по осуществлению наиболее важных проектов, передал Борис Джанаев.

Основной темой КИФ-2025 станет "Инвестиционный путь: Прошлое. Настоящее. Будущее".