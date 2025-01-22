Вестник Кавказа

Подготовку к КИФ-2025 начали в Северной Осетии

Подготовку к КИФ-2025 начали в Северной Осетии
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Северная Осетия начала разработку собственной деловой программы к КИФ-2025, что пройдет на Ставрополье весной. Подробностями поделился премьер-министр республики.

Северная Осетия начала подготовку к Кавказскому инвестиционному форуму (КИФ), что состоится в Минеральных Водах в Ставропольском крае этой весной. Премьер-министр республики Борис Джанаев поучаствовал на заседании рабочей группы, где обсуждалось создание деловой программы, рассказали в пресс-службе главы и правительства региона.

На мероприятии власти Северной Осетии планируют организовать демонстрацию потенциала республики в сфере инвестиций, итогов и будущих планов по осуществлению наиболее важных проектов, передал Борис Джанаев.

Основной темой КИФ-2025 станет "Инвестиционный путь: Прошлое. Настоящее. Будущее".

Читайте нас в
Yandex Zen Дзен Яндекс новости Новости Telegram Telegram
640 просмотров

Видео

Все видео


реклама



ТАКЖЕ ПО ТЕМЕ

Более 100 км ведущих к курортам дорог отремонтировали в Северной Осетии

Более 100 км ведущих к курортам дорог отремонтировали в Северной Осетии

Школы и детские сады Северной Осетии частично закрыты из-за ОРВИ

Школы и детские сады Северной Осетии частично закрыты из-за ОРВИ

Объем средств на обновление энергобъектов увеличат в Северной Осетии

Объем средств на обновление энергобъектов увеличат в Северной Осетии

В Северной Осетии школьники смогут сдавать два предмета в рамках ОГЭ

В Северной Осетии школьники смогут сдавать два предмета в рамках ОГЭ

Мужчину будут судить за хищение при исполнении госконтрактов в Северной Осетии

Мужчину будут судить за хищение при исполнении госконтрактов в Северной Осетии

Владикавказский оружейник попался на &quot;контрольной закупке&quot;

Владикавказский оружейник попался на "контрольной закупке"

Куртатинское ущелье в Северной Осетии получит гостиницу

Куртатинское ущелье в Северной Осетии получит гостиницу

Во время концерта во Владикавказе умерла гармонистка Датиева

Во время концерта во Владикавказе умерла гармонистка Датиева

Обход Архонской в Северной Осетии построят к 2028 году

Обход Архонской в Северной Осетии построят к 2028 году

Свыше 1,6 тыс туристов отдохнули в Северной Осетии в 2024 году

Свыше 1,6 тыс туристов отдохнули в Северной Осетии в 2024 году

Мы используем файлы cookie и обрабатываем персональные данные с использованием Яндекс Метрики, чтобы обеспечить вам наилучшее взаимодействие с нашим веб-сайтом.

Материалы

Темы

Сюжеты

Персоны

Страны

Регионы