Вестник Кавказа

Юбилей Победы станет одной из тем КИФ в Минводах

Юбилей Победы станет одной из тем КИФ в Минводах
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Организаторы Кавказского инвестфорума 2025 решили сделать годовщину Победы в ВОВ одной из тем мероприятия. Его проведут весной в Минводах.

В 2025 году Минводы в Ставропольском крае будут принимать Кавказский инвестиционный форум (КИФ). Одной из тем намерены провозгласить 80-летний юбилей Победы в Великой Отечественной войне, рассказал замглавы российского Минэкономразвития Сергей Назаров.

"В текущем году планируем форум в мае, в Минеральных Водах. С учетом того, что у нас Год защитника Отечества и 80-летие Победы, одно из направлений будет связано с этой темой"

- Сергей Назаров

В минувшем году КИФ прошел в столице Чечни, Грозном. Его тема звучала так: "Большой Кавказ - от моря до моря". В мероприятии приняли участие более 400 выступающих, а количество гостей превысило 4 тыс человек.

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