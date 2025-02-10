Вестник Кавказа

Членство в ЕС исключает участие в ЕАЭС – Мария Захарова

Здание Министерства иностранных дел РФ в Москве
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Властям Армении, продвигающим в последнее время повестку евроинтеграции, стоит разъяснить гражданам тот факт, что процесс вступления в Евросоюз сделает невозможных работу Армении в рамках ЕАЭС, заявила Мария Захарова.

Принятие парламентом Армении в первом чтении закона о вступлении Армении в ЕС прокомментировала на брифинге официальный представитель МИД России Мария Захарова.

Прежде всего она обратила внимание на практическую сторону евроустремлений Еревана.

"Вопрос не в политических пристрастиях, а в том, что все нормативно-правовые базы и тарифные системы, на основе которых выстраивается взаимодействие в рамках ЕС и ЕАЭС, носят взаимоисключающий характер"

– Мария Захарова

Дипломат подчеркнула, что умалчивание об этом важном факте представляет собой отрицание существующей реальности – либо дезинформацию тех, кому предстоит принимать решение, то есть граждан Армении.

Еще раз отметив, что Ереван, безусловно, делает здесь свой суверенный выбор, представитель МИД сделала акцент на том, что именно армянские власти должны четко разъяснить населению, что повлекут обсуждаемые ими шаги, – для этого проводятся опросы, референдумы, ведется подготовительная разъяснительная работа.

Кроме того, уверена Захарова, надо не только разъяснять нюансы предлагаемого выбора, но и напоминать об аналогичном опыте других стран.

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