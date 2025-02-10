Вестник Кавказа

Кубань построит 12 спортплощадок в Абхазии

Кубань построит 12 спортплощадок в Абхазии
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Абхазия получит помощь от соседнего Краснодарского края в строительстве 12 площадок для спорта. Бригады рабочих уже приступили к реализации проекта.

Краснодарский край поможет Абхазии в обустройстве 12 спортивных площадок. С просьбой к российскому региону обратился кандидат в президенты республики Бадра Гунба.

"Строительство этих спортивных площадок — это не просто создание инфраструктуры, а инвестиция в гармоничное развитие молодого поколения Абхазии, в его физическое и духовное здоровье, в воспитание патриотизма и гражданской ответственности"

- член команды Бадры Гунбы

На данный момент строители приступили к возведению спортплощадок в трех районах Абхазии - Очамчырском, Галском и Ткуарчалском районах.

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