Кубань построит 12 спортплощадок в Абхазии

Абхазия получит помощь от соседнего Краснодарского края в строительстве 12 площадок для спорта. Бригады рабочих уже приступили к реализации проекта.
Краснодарский край поможет Абхазии в обустройстве 12 спортивных площадок. С просьбой к российскому региону обратился кандидат в президенты республики Бадра Гунба.
"Строительство этих спортивных площадок — это не просто создание инфраструктуры, а инвестиция в гармоничное развитие молодого поколения Абхазии, в его физическое и духовное здоровье, в воспитание патриотизма и гражданской ответственности"
- член команды Бадры Гунбы
На данный момент строители приступили к возведению спортплощадок в трех районах Абхазии - Очамчырском, Галском и Ткуарчалском районах.