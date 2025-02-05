Россия и Абхазия объединяются в киноиндустрии

Министр культуры России встретилась со своей коллегой из Абхазии. Стороны обсудили открытие кинозала в Сухуме и гастроли Росгосцирка.

Глава российского Минкульта Ольга Любимова провела переговоры со своей абхазской коллегой Динарой Смыр.

На встрече министры обсудили открытие в Сухуме современного кинозала, а также совместное производство кинокартин.

Любимова отметила, что открытие кинозала расширила бы возможности показывать современное кино. Она предложила подумать над совместным созданием фильмов в "крае красоты, природы и архитектуры".

Руководитель ведомства заявила, что отечественные кинематографисты давно снимают свои произведения на территории республики.

Помимо этого, министр рассказала о планах выступлений в Абхазии Росгосцирка и открытия музея об истории театра и кино Абхазии. Данную деятельность может взять на себя Бахрушинский музей.