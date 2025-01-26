Вестник Кавказа

В сочинской Кудепсте откроется самый большой детский сад Кубани

Хоровод из детей
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
В скором времени дети из курортного поселка Кудепста в Сочи пойдут в самый большой на Кубани детский сад, строительство которого подходит к концу - в нем будет учиться 28 групп детей разных возрастов.

В курортном поселке Кудепста в Большом Сочи вскоре откроется самый большой детский сад в Краснодарском крае, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

"В здании продумана каждая деталь и созданы все условия для разностороннего развития детей. Сейчас учреждение проходит лицензирование и готовится к открытию"

- заместитель губернатора Кубани Анна Минькова

Детский сад рассчитан на 550 мест – в нем будет 28 групп, в которых будут воспитывать малышей от 1,5 лет до детей предшкольного возраста. В нем есть все для их гармоничного развития - два музыкальных зала и два спортзала, пищеблок, кабинеты терапевта, психолога и логопеда, передает "АиФ-Юг".

Напомним, власти Кубани в текущем 2025 году направят 28 млрд рублей на проектирование и строительство детских садов и школ – на них будут построены 18 школ и 21 детсад, еще 19 млрд рублей будет направлено на строительство больниц, поликлиник и медцентров, рассказали ранее в краевой администрации.

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