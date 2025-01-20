Вестник Кавказа

В Темрюке постоят бассейн за 292 млн рублей

В Темрюке постоят бассейн за 292 млн рублей
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Бассейн строится в кубанском Темрюке, на реализацию проекты выделено 292 млн рублей, рассказали местные власти. Завершить работы планируют уже в 2025 году.

В Темрюке (Краснодарский край) идут работы по строительству бассейна, на это выделили 292 млн рублей, поделился глава Темрюкского района Федор Бабенков.

"Продолжается строительство плавательного бассейна в г. Темрюке …Общая сумма проекта более 292 млн рублей, средства выделены из краевого и районного бюджетов"

– Бабенков

Бассейн может быть достроен в середине этого года, на данный момент на объекте производятся бетонные работы. Площадь бассейна будет составлять около 3 тыс кв м. В здании разместятся не только сам бассейн, но и раздевалки, душевые, трибуны, тренерская и другие помещения.

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