Вестник Кавказа

В Азербайджане представили новое издание о жертвах минного террора

В Азербайджане представили новое издание о жертвах минного террора
© Фото: АЗЕРТАДЖ
Азербайджанские мастера фотографии еще раз напомнили миру о том, чего стоил стране минный террор, развязанный Арменией в период ее оккупации азербайджанских территорий и после окончания победной войны.

В Азербайджане прошла презентация нового электронного издания - фотокниги о жертвах минного террора под названием "Наступившие на мину", которое подготовило общественное объединение "Фотоклуб Гилавар".

Новый фотоальбом назван фотокнигой неслучайно - подготовленной на азербайджанском и английском языках, издание содержит предисловие, разделы о жертвах минного террора, хронологию и статистические сведения, сообщили в общественном объединении, передает АЗЕРТАДЖ.

В книге приводятся подробные сведения об ущербе, причиненном минами и неразорвавшимися боеприпасами, которые предоставили ее авторам исполнительный директор Агентства государственной поддержки неправительственных организаций Азербайджанской Республики Айгюн Алиева и председатель правления Агентства Азербайджанской Республики по разминированию (ANAMA) Вугар Сулейманов.

В издании – множество фотографий военного фотографа Фамиля Махмудбейли: пострадавших и погибших в результате разрывов мин и неразорвавшихся боеприпасов, а также горькие истории их жизни.

Все случаи минного террора с начала Отечественной войны по декабрь 2024 года перечислены в хронологическом порядке, а красноречивая статистика приводит список территорий и сел, где за последние четыре года произошло наибольшее количество таких происшествий – их представило ANAMA.

Руководитель проекта - Рашад Мехдиев, главный редактор фотокниги - Дилавер Наджафов, фоторедактор - Роман Исмайлов. Издание подготовлено в рамках проекта "КульМИНАция опасности" при финансовой поддержке Агентства государственной поддержки неправительственных организаций Азербайджана.

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