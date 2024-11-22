Вестник Кавказа

Азербайджан призвал ООН обратить внимание на проблему мин

Знак Мина в Карабахе
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Азербайджан продолжает день за днем сталкиваться с минной опасностью на освобожденных от оккупации территориях страны. По этому поводу представитель Баку при ООН направил генсеку организации Антониу Гутерришу письмо с призывом обратить более пристальное внимание на важную проблему.

Генсек ООН Антониу Гутерриш получил письмо от представителя Азербайджана при всемирной организации Яшара Алиева с призывом обратить внимание на проблему минного загрязнения освобожденных территорий страны, что несет опасность для местного населения и мешает возрождению региона.

Яшар Алиев подчеркнул, что Азербайджан сталкивается с последствиями армянской оккупации по сей день. От мин пострадало около 3,4 тыс человек, среди которых есть женщины и дети. За все время на территории освобожденных территорий было найдено свыше 1,5 млн мин и других взрывчатых устройств.

700 тысяч человек были вынуждены покинуть свои дома, и значительная часть суверенной территории страны находилась под незаконной оккупацией около 30 лет»

- Яшар Алиев

Он также отметил, что мины находятся не только на линии фронта, но и в городской черте рядом с гражданскими объектами. Алиев передал, что Армения нарушает международное гуманитарное право, отказавшись обнародовать карту минных полей. Он призвал ООН к давлению на Ереван для решения данной проблемы.

Отметим, что разминирование входит в список Национальных целей устойчивого развития Азербайджана.

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