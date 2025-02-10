Метро в Тбилиси возобновило работу после сбоя

Специалисты справились с поломкой поездка на Сабурталинской линии метро Тбилиси и возобновили ее работу. Ликвидировать сбой удалось только спустя несколько часов.

Поезда на Сабурталинской линии в метро столицы Грузии возобновили штатный прием пассажиров, рассказали в Тбилисской транспортной компании.

Линия снова начала работать после сбоя, на ликвидацию которого было потрачено несколько часов. До этого пассажиров могла перевозить только Ахметели-Варкетилская линия.

Причиной сбоя работы метро стала поломка поезда.