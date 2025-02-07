Вестник Кавказа

Линия метро прекратила работу в Тбилиси

Линия метро прекратила работу в Тбилиси
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
ЧП технического характера произошло на одной из двух веток Тбилисского метрополитена. Из-за инцидента движение поездов по ней полностью прекращено. Специалисты уже устраняют неполадки.

Жителям и гостям Тбилиси в данный момент доступна только одна линия метро – Ахметели-Варкетилская, рассказали в Тбилисской транспортной компании.

На второй – Сабурталинской – ветке произошли технические неполадки. Поезда по ней не ходят.

В компании заверили, что специалисты уже занимаются ремонтом и устраняют последствия.

Напомним, из грузинских городов метро есть только в столице Тбилиси. Тбилисский метрополитен был открыт в 1966 году. На сегодня он состоит из двух линий.

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