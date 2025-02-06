Вестник Кавказа

Пожар в Тбилиси: горел грузовой поезд в районе Самгори

Костер
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Около железнодорожного депо в районе Самгори в столице Грузии горели вагоны грузового поезда, давно вышедшего из эксплуатации. Пожар уже успели потушить. Точные причины происшествия еще неизвестны.

В районе Самгори в столице Грузии случился пожар около железнодорожного депо, рассказали в местных СМИ.

Несколько вагонов грузового состава были полностью охвачены огнем. Их не использовали в перевозках уже долгое время. Прибывшие на место спасатели оперативно потушили возгорание. Благодаря им пострадавших нет.

Откуда и почему начался пожар еще предстоит выяснить.

Отмечается, что в районе Самгори расположен важный узловой пункт "Грузинской железной дороги", где происходит сортировка и обслуживание составов. Возникновение там пожаров – не редкое явление: огонь охватывал депо в 2020 и в 2021 годах.

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