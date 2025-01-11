Грузия поблагодарила Азербайджан за назначение поездов Баку-Тбилиси

Ираклий Кобахидзе заявил о переговорах по возобновлению ж/д сообщения с Азербайджаном. Он поблагодарил Ильхама Алиева за назначение поездов Баку-Тбилиси.
Грузинский премьер Ираклий Кобахидзе сообщил о начале переговоров по возобновлению железнодорожного сообщения с Азербайджаном.
Он отметил, что это очень важно и взаимовыгодно для двух государств. При этом глава правительства не раскрыл сроки возобновления пассажирского сообщения.
Кобахидзе выразил благодарность азербайджанскому президенту Ильхаму Алиеву за назначение пассажирских поездов по маршруту Баку-Тбилиси-Баку.