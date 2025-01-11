Вестник Кавказа

Грузия поблагодарила Азербайджан за назначение поездов Баку-Тбилиси

Грузия поблагодарила Азербайджан за назначение поездов Баку-Тбилиси
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Ираклий Кобахидзе заявил о переговорах по возобновлению ж/д сообщения с Азербайджаном. Он поблагодарил Ильхама Алиева за назначение поездов Баку-Тбилиси.

Грузинский премьер Ираклий Кобахидзе сообщил о начале переговоров по возобновлению железнодорожного сообщения с Азербайджаном.

Он отметил, что это очень важно и взаимовыгодно для двух государств. При этом глава правительства не раскрыл сроки возобновления пассажирского сообщения.

Кобахидзе выразил благодарность азербайджанскому президенту Ильхаму Алиеву за назначение пассажирских поездов по маршруту Баку-Тбилиси-Баку.

Читайте нас в
Yandex Zen Дзен Яндекс новости Новости Telegram Telegram
580 просмотров

Видео

Все видео


реклама



ТАКЖЕ ПО ТЕМЕ

Азербайджан поощряет участие Грузии в формате 3+3

Азербайджан поощряет участие Грузии в формате 3+3

Грузия готова помочь Еревану и Баку достичь мира

Грузия готова помочь Еревану и Баку достичь мира

Президент Азербайджана сообщил об успешном развитии отношений с Грузией

Президент Азербайджана сообщил об успешном развитии отношений с Грузией

Премьер Грузии предложил трехстороннее сотрудничество Азербайджану и Армении

Премьер Грузии предложил трехстороннее сотрудничество Азербайджану и Армении

Кобахидзе прибыл в Азербайджан

Кобахидзе прибыл в Азербайджан

Главы МИД Азербайджана и Грузии обсудили сотрудничество и вопросы безопасности

Главы МИД Азербайджана и Грузии обсудили сотрудничество и вопросы безопасности

Новое здание посольства в Баку построит Грузия

Новое здание посольства в Баку построит Грузия

Грузия и Азербайджан договорятся по экономике

Грузия и Азербайджан договорятся по экономике

Глава МИД Грузии впервые отправится в Азербайджан

Глава МИД Грузии впервые отправится в Азербайджан

Грузию и Абхазию объединила общая трагедия: нелепая гибель в огне пятерых детей

Грузию и Абхазию объединила общая трагедия: нелепая гибель в огне пятерых детей

Мы используем файлы cookie и обрабатываем персональные данные с использованием Яндекс Метрики, чтобы обеспечить вам наилучшее взаимодействие с нашим веб-сайтом.

Материалы

Темы

Сюжеты

Персоны

Страны

Регионы