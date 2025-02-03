Казахстан почти на 70% нарастил автотранзит из Китая

Казахстану за минувший 2024 год удалось почти на 70% нарастить автомобильный транзит большегрузов из Китая, в целом грузовые перевозки по стране выросли почти на 40%, сообщили в Минтрансе страны.

Благодаря качественным автомобильным дорогам транспортным властям Казахстана удалось нарастить объем автомобильных транзитных перевозок по сравнению с прошлым 2024 годом на 39% и довести его до 5 млн т грузов, сообщили в министерстве транспорта страны.

Максимальный рост показал автотранзит из Китая – он вырос на 67%, с 1,5 до 2,5 млн т, передает Sputnik Казахстан.

В то же транспортники страны не собираются останавливаться на достигнутом – в скором времени они переведут в электронный формат иностранные бланки разрешений по автотранзиту с Россией, Турцией и странами Балтики, а также расширят географию автоперевозок с Португалией и Данией.

Сейчас в стране действуют 42 международных соглашения для международных автоперевозок, добавили в Минтрансе Казахстана.