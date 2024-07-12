Казахстану предстоит резко сократить добычу нефти

Казахстан не выполнил требований ОПЕК+ по сокращению нефтедобычи, и теперь казахстанским нефтяникам до июня 2026 года предстоит значительно уменьшить добычу углеводородов.

Несмотря на то, что ОПЕК+ снизила добычу нефти в январе 2025 года больше запланированного на 253 тыс баррелей в сутки, Казахстан опять добыл нефти больше, чем обещал ее руководству, допустив перепроизводство: казахстанские нефтяники с начала года ежесуточно добывали нефти на 135 тыс баррелей больше запланированного, сообщается в февральском отчете ОПЕК.

В общей сложности с начала 2025 года в Казахстане было добыто 1,538 млн баррелей вместо 1,403 млн, и теперь стране придется компенсировать эту разницу до июня 2026 года, передает Sputnik Казахстан.

Также перепроизводство допустили Россия и Ирак, их нефтяным компаниям предстоит та же процедура.