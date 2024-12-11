Вестник Кавказа

Какими будут цены на нефть в 2025 году?

Екатерина Винник
Какими будут цены на нефть в 2025 году?
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Стоимость самого продаваемого сырья в мире - нефти - определяется достаточно большим количеством факторов, которые меняются от года к году. Что будет влиять на нефть в 2025 году - рассказываем в этом материале.

Сколько стоит нефть сегодня?

Сейчас стоимость нефти марки WTI составляет $70,3 - бенчмарк показывает небольшой ежедневный рост в диапазоне 0,54%, при этом в годовом исчислении цена американского сорта упала на 5%. В свою очередь европейский Brent торгуется на уровне $ 73,6 за баррель, что на 0,3% выше чем днём ранее, и на 7,53% ниже среднегодового уровня. Аналитики рынка уверены, что тенденция к падению стоимости сохраниться в 2025 году и для этого есть основательные причины. 

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Перепроизводство и низкий спрос  

Эксперты из Международного энергетического агентства считают, что стоимость нефти в 2025 году сохранится на уровне около $ 70 за баррель в связи с перепроизводством сырья и низким ростом спроса. 

Рост спроса на нефть в следующем году может составить незначительные 110 тысяч баррелей в день - с 990 тыс. баррелей в день сегодня до 1,1 млн в день в 2025 году, в основном за счет Азии и в первую очередь, Китая.  При этом производство увеличится на 1,5 млн баррелей в день за счет стран, не входящих в ОПЕК: США, Канады, Гайаны, Бразилии и Аргентины. 

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Если ОПЕК+ будет постепенно, начиная с апреля, отказываться от сокращения производства, на рынок вернутся еще 600 тыс. баррелей нефти в день. Таким образом, при самом неблагоприятном сценарии переизбыток нефти на рынке составит 1,4 млн баррелей в день, то есть более одного процента от общемирового спроса. 

Нефть по $40 за баррель?

Ряд экспертов считают, что в предстоящем году нефть ожидает исключительно медвежий (нисходящий) тренд, в рамках которого цена за  баррель может упасть до $ 40. Произойдёт это в том случае, если страны ОПЕК+ решат резко, а не поэтапно, как планируется, вернуть все сокращённые объемы производства на рынок. В последний раз такая стоимость нефти была в первые дни пандемии коронавируса - в начале 2020 года. На сегодняшний день сокращения со стороны 23 стран ОПЕК+, среди которых Россия и Саудовская Аравия - два из трёх главных производителей нефти в мире - составляют 2,2 млн баррелей нефти в день. 

Дональд Трамп
© Фото: Сайт президента России

Цены на нефть при Трампе

Еще один фактор, который может повлиять на стоимость нефти в 2025 году - это политика Дональда Трампа. Избранный президент США однозначно выступает за увеличение добычи нефти в стране, всячески обещая поддерживать производителей. При этом американские нефтяные корпорации не спешат увеличивать вложения в новые операции по добыче из-за неуверенности в отношении роста мирового спроса. Согласно отчетам за третий квартал 2024 года, руководители компаний делают акцент на росте прибыли от текущего производства без планов на дальнейшее его увеличение. Если всё-таки американское производство будет расти, то стоимость нефти на бирже начнет падать. Правда, насколько критичным будет падение неизвестно. 

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Торговая война США и Китая 

Торговая война между США и Китаем, то есть повышение тарифов на ввоз китайских товаров в Америку, может спровоцировать замедление китайской экономики. В свою очередь, КНР, главный импортер нефти в мире, покупает более 10% всей производимой нефти. В случае проблем с экономикой на фоне возможных новых американских тарифов, китайский спрос упадёт, что негативным образом отразится на стоимости нефти. Во время первого срока Дональда Трампа и его объявления торговой войны Китаю в 2018-2019 годы, падение стоимости нефти в отдельные месяцы достигало 10%. 

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Сколько будет стоить нефть в 2025 году?

Почти все мировые эксперты и энергетические компании в своих прогнозах на 2025 год сходятся во мнении о том, что значительного роста нефтяных цен не будет. Наиболее оптимистичным видит рынок в следующем году Управление энергетической информации США: Brent по $77,6, а WTI по $76 за баррель. Резкого падения стоимости важнейшего энергоресурса ожидают немногие, в основном связывая подобные риски с возможным решением ОПЕК+ развязать ценовую войну и экономическим давлением США на Китай. 

В целом, нефтяной прогноз на 2025 год отражает динамику стоимости нефти за 2023-2024: последние два года цены варьируются в диапазоне $70-77 за баррель. 

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