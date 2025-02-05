Вестник Кавказа

Пассажиры будут получать компенсации за опоздания поездов в Грузии

Пассажиры будут получать компенсации за опоздания поездов в Грузии
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Изменения могут быть внесены в правила железнодорожных перевозок в Грузии. В соответствии с ними пассажиры смогут получать компенсации, если поезд серьезно опоздает.

Жители и туристы в Грузии скоро смогут получать компенсации в случае, если поезда, на которых они путешествуют, совершат значимые опоздания. Такие поправки могут быть внесены в Железнодорожный кодекс страны.

Соответствующую инициативу выдвинуло Минэкономики, передает Tabula. В предварительной версии поправок предполагается, что если поезд опоздает на срок от часа до двух, то пассажиру вернут до четверти от стоимости билета. Если опоздание превысит два часа, то путешественник получит обратно до половины стоимости.

Стоит отметить, что сейчас проект обсуждается в профильном комитете парламента.

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