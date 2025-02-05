Пожар охватил торговый центр в Симферополе

В столице Крыма Симферополе сегодня вечером вспыхнул пожар в здании торгового центра на Центральном рынке города – огонь охватил 200 квадратных метров, однако быстро отвоевал еще 700 и перекинулся на соседнее здание.

Сегодня вечером в центре крымской столицы Симферополя вспыхнул пожар в здании торгового центра, сообщила в пятницу пресс-служба МЧС РФ.

"Произошло возгорание в двухэтажном торговом здании на Центральном рынке по ул. Пушкина. Предварительная площадь пожара - 300 кв м. На месте пожара создан штаб пожаротушения"

- МЧС России

Из-за сильного ветра, бушующего в городе, потушить огонь оперативно не удалось – он захватил площадь в 1 тыс кв м, после чего перекинулся на соседнее здание. Спасатели нарастили группировку огнеборцев и специальной техники, передает "Интерфакс".

Сейчас тушением возгорания занимаются 34 специалиста и девять единиц техники, тушение огня продолжается.