Вестник Кавказа

Пожар охватил торговый центр в Симферополе

Пожар охватил торговый центр в Симферополе
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
В столице Крыма Симферополе сегодня вечером вспыхнул пожар в здании торгового центра на Центральном рынке города – огонь охватил 200 квадратных метров, однако быстро отвоевал еще 700 и перекинулся на соседнее здание.

Сегодня вечером в центре крымской столицы Симферополя вспыхнул пожар в здании торгового центра, сообщила в пятницу пресс-служба МЧС РФ.

"Произошло возгорание в двухэтажном торговом здании на Центральном рынке по ул. Пушкина. Предварительная площадь пожара - 300 кв м. На месте пожара создан штаб пожаротушения"

- МЧС России

Из-за сильного ветра, бушующего в городе, потушить огонь оперативно не удалось – он захватил площадь в 1 тыс кв м, после чего перекинулся на соседнее здание. Спасатели нарастили группировку огнеборцев и специальной техники, передает "Интерфакс".

Сейчас тушением возгорания занимаются 34 специалиста и девять единиц техники, тушение огня продолжается.

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