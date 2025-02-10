Вестник Кавказа

Пашинян обсудил отношения с ЕС в Мюнхене

Пашинян обсудил отношения с ЕС в Мюнхене
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
В рамках Мюнхенской конференции премьер Армении Никол Пашинян переговорил с президентом Евросовета и обсудил с ним сотрудничество с ЕС. Также стороны подняли ряд региональных вопросов.

Премьер-министр Армении Никол Пашинян переговорил с президентом Европейского Совета Антониу Коштой на полях 61-й Мюнхенской конференции в Германии. Подробностями глава армянского правительства поделился в своих соцсетях.

"У меня состоялась содержательная встреча с президентом Европейского совета Антонио Коштой в рамках Мюнхенской конференции по безопасности"

- Никол Пашинян

Он передал, что в ходе разговора была поднята тема сотрудничества Армении и Европейского Союза.

Также стороны обсудили и высказали мнения о последних события в регионе Южного Кавказа и процессе урегулирование послевоенных отношений между Баку и Ереваном.

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