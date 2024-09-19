В Астраханской области стартует программа замены лифтов

В течение нескольких лет в многоквартирных домах Астраханской области заменят практически все лифты, срок эксплуатации которых подходит к концу – только в нынешнем году будет заменена треть таких подъемников.

Астраханская область планирует масштабную программу замены лифтов в многоквартирных домах – она будет проведена в трети высоток региона, сообщает пресс-служба губернатора региона.

"Чтобы не допустить технологического коллапса, губернатор Игорь Бабушкин принял решение вести целенаправленную работу по замене лифтового хозяйства. На этот год запланировано поменять 370 подъемников"

- пресс-служба губернатора Астраханской области

Сейчас по области насчитывается 3,1 тыс лифтов, которые перевозят жильцов 780 многоэтажек, однако 1,1 тыс из них почти выработали свой срок службы, и ситуация требует немедленного решения, передает "Интерфакс".

Закрыть финансовый вопрос по закупке новой техники власти региона намерены за счет возвратных кредитов. На замену лифтов на три года запланировано 1,2 млрд рублей, поведал зампредседателя правительства региона Михаил Богомолов.