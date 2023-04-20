В последние годы понятие ”искусственный интеллект” претерпело серьезные изменения. Индустрия, некогда представлявшая собой не более чем многообещающую область применения компьютерных технологий, сегодня набирает обороты. В чем их польза нейросети и сможет ли она когда-нибудь достичь уровня человеческого интеллекта?

Крупнейшие мировые корпорации, в том числе Microsoft, Google и OpenAI вкладывают миллиарды долларов, стараясь обогнать друг друга в создании лучшей нейросети. Россия тоже не отстает: нейросеть Kandinsky 2.1 от ”Сбера” не уступает по популярности Midjourney среди русскоязычной аудитории.

Что такое искусственный интеллект?

Термин ”искусственный интеллект” (ИИ) появился в 1956 году на семинаре в Дартмутском колледже в Нью-Гемпшире, когда ученые пытались придумать способ заставить машины использовать язык, создавать абстрактные конструкции и концепции, решать проблемы и улучшать самих себя. С тех пор отрасль развилась, но суть ИИ осталась прежней: это попытка создать технологию, которая может делать то же, что и мы, и даже лучше. Несмотря на десятилетия стагнации и пессимизма в области создания искусственного интеллекта, сегодняшние технологии и исследования расширили возможности ИИ до небывалых пределов.

Что такое нейросеть?

В основе современных исследований в области ИИ-технологий лежит создание компьютерных программ, которые работают по аналогии с человеческим мозгом. То есть простым языком нейросети - это аналог человеческого мозга. Человек получает вводные данные через органы чувств, а нейросети - через изображения, аудио и текст. В отличие от человека, нейронные сети обрабатывают данные более методично и быстро.

Где применяется искусственный интеллект?

Сегодня нейросети используются повсеместно, и зачастую мы даже не отдаем себе отчета, что именно стоит за той или иной технологией.

Распознавание образов/изображений/лица. Данная функция ИИ применяется для аутентификации людей и объектов (в том числе и в современных телефонах и системах безопасности), в медицинской диагностике, в военных системах. Беспилотные технологии. Благодаря искусственному интеллекту, автомобили и БПЛА способны передвигаться самостоятельно, то есть без водителя, при наличии определенного программного обеспечения и сенсоров. Поисковые системы. Большинство поисковых систем, в том числе Google и Яндекс работают на основе ИИ, который позволяет улучшишь точность результата при запросе, а также сокращает время обработки данных. Финансовые системы. Нейросети способны анализировать большой объем финансовой информации, составлять сводки и прогнозы. Сельское хозяйство. Программное обеспечение на основе искусственного интеллекта активно используются в сельском хозяйстве для создания оптимальных условий для посадки культур, сбора урожая и землепользования. Управление городами и населенными пунктами. Умные города и деревни создаются по всему миру, в том числе и в Азербайджане. Для управления умными городами используются технологии искусственного интеллекта.

Полный список отраслей, где применяется ИИ, гораздо больше, и в ближайшем будущем, скорее всего, он будет только расширяться.

Почему нейросети стали так популярны?

Еще несколько назад модели на основе ИИ были относительно простыми, по сравнению с тем, что могут современные нейросети. Сегодняшние решения, в том числе нейросети GPT от OpenAI и Bard от Google, способные анализировать огромные объемы данных, могут решать сложнейшие задачи за считанные секунды. Кроме того, создатели нейросетей стараются привлечь пользователей к тому или иному проекту, который функционирует на основе нейросетей для того, чтобы, в первую очередь, обеспечить обучаемость ИИ. Различные генераторы изображений, возможность рисовать по словам, фото и описанию, в первую очередь служат задаче повышения эффективности ИИ, а значит, еще более глубокому развитию и усовершенствованию технологии.

Как происходит обучение нейронной сети?

Поскольку нейронные сети подражают деятельности человеческого мозга, их обучение основывается на активации нейронных соединений и их последующем уплотнении при правильном результате. Нейросеть сопоставляет получившийся результат с вводными данными и определяет степень ”правильности” выдаваемого ответа. При возникновении ошибки нейросеть корректирует алгоритм, таким образом совершенствуя свою работу.

Что такое галлюцинации нейросети?

Галлюцинации нейросети - одна из самых серьезных проблем развивающихся технологий ИИ. Под галлюцинацией имеется в виду ответ, выдаваемый нейросетью за правильный, но при этом правильным и подтвержденным не являющийся. Недавно, например, нейросеть Bard процитировала пять несуществующих книг по экономике. На сегодняшний день во всех популярных нейросетях процент галлюцинаций, которые также называют бредом, достаточно велик.

Смогут ли нейросети достичь уровня интеллекта человека

По словам Марка Ли, профессора в области ИИ из Бирмингемского университета, нет ничего магического в том, как работает наш мозг. Возможность создания нейросети уровня интеллекта человека вполне реальна, однако, по словам эксперта, скорее всего, она появится как побочный эффект при разработке какого-либо продукта.

Мы создадим лучшую погодную симуляцию в мире, а она не захочет работать, потому что ей лень, например

- рассказал Ли в интервью NewScientist.

Стоит также понимать, что уровень интеллекта человека может быть достигнут только в том, случае, если ИИ станет осознанным. Свидетельства в пользу самообучения нейросетей говорят о том, что это возможно.