Азербайджан и Турция будут сотрудничать в сфере ИИ и кибербезопасности

Баку и Анкара наладят отмен накопленным опытом в сфере ИИ и кибербезопасности. Также планируется открыть учебные программы по искусственному интеллекту в Азербайджане.

Глава министерства цифрового развития и транспорта Азербайджана Ряшад Набиев и председателем Комитета оборонной промышленности Президентской администрации Турции Халук Гёргюн провели встречу на которой была затронута тема сотрудничества в сфере ИИ.

Как информирует министерство, азербайджанская и турецкая стороны на встрече провели диалог по перспективам сотрудничества в кибербезопасности, сфере искусственного интеллекта, информационно-коммуникационных технологий, космической промышленности.

По итогу встречи было решено реализовать в Азербайджане учебные программы в этих областях, организовать мероприятия для организации обмена между специалистами двух стран опытом.

В Азербайджане в 2024 году планируется принятие Национальной стратегии по искусственному интеллекту.