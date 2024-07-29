Вестник Кавказа

Баку и Анкара обсудили развитие сотрудничества в военной сфере

встреча Агиля Гурбанова и Халук Гергюна
© Фото: сайт министерства обороны Азербайджана
Представитель Минобороны Азербайджана пообщался сегодня с главой комитета оборонпрома Турции. Стороны поговорили о развитии военно-технического взаимодействия.

Во вторник, 13 августа, состоялась встреча замглавы Минобороны Азербайджана и руководителя комитета оборонпрома администрации президента Турции. Об этом сказано на сайте азербайджанского ведомства.

Центральной темой встречи Агиля Гурбанова и Халука Гергюна стали перспективы развития военно-технического взаимодействия двух стран.

Стороны также поговорили на другие темы.

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