Баку и Анкара обсудили развитие сотрудничества в военной сфере

Представитель Минобороны Азербайджана пообщался сегодня с главой комитета оборонпрома Турции. Стороны поговорили о развитии военно-технического взаимодействия.
Во вторник, 13 августа, состоялась встреча замглавы Минобороны Азербайджана и руководителя комитета оборонпрома администрации президента Турции. Об этом сказано на сайте азербайджанского ведомства.
Центральной темой встречи Агиля Гурбанова и Халука Гергюна стали перспективы развития военно-технического взаимодействия двух стран.
Стороны также поговорили на другие темы.