Вестник Кавказа

Узбекистан и ЮНЕСКО учредили премию в сфере искусственного интеллекта

Узбекистан и ЮНЕСКО учредили премию в сфере искусственного интеллекта
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Узбекистан будет поощрять исследователей в области искусственного интеллекта: учреждена премия имени Беруни.

ЮНЕСКО и Узбекистан стали учредителями международной премии имени Беруни, сообщают узбекские СМИ.  

Премировать планируется лучшие исследовательские работы в сфере этики искусственного интеллекта. Вручение будет проводиться раз в два года, лауреатов будут отбирать эксперты со всего мира. Награда предусматривает сертификат, медаль и финансовое поощрение.

Первое вручение пройдет в следующем году в Самарканде. Событие будет приурочено к конференции под эгидой ЮНЕСКО. 

Отметим, что премия названа в честь персидского средневекового ученого Аль-Бируни, который родился на территории современного Узбекистана. Талант ученого распространился на все научные дисциплины своего времени. Возможно, именно этим и объясняется название премии, которая посвящена междисциплинарным исследованиям на стыке философии и технологий.

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