Узбекистан и ЮНЕСКО учредили премию в сфере искусственного интеллекта

Узбекистан будет поощрять исследователей в области искусственного интеллекта: учреждена премия имени Беруни.

ЮНЕСКО и Узбекистан стали учредителями международной премии имени Беруни, сообщают узбекские СМИ.

Премировать планируется лучшие исследовательские работы в сфере этики искусственного интеллекта. Вручение будет проводиться раз в два года, лауреатов будут отбирать эксперты со всего мира. Награда предусматривает сертификат, медаль и финансовое поощрение.

Первое вручение пройдет в следующем году в Самарканде. Событие будет приурочено к конференции под эгидой ЮНЕСКО.

Отметим, что премия названа в честь персидского средневекового ученого Аль-Бируни, который родился на территории современного Узбекистана. Талант ученого распространился на все научные дисциплины своего времени. Возможно, именно этим и объясняется название премии, которая посвящена междисциплинарным исследованиям на стыке философии и технологий.