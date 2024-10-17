В Узбекистане ввели уголовную ответственность за насилие в отношении детей

В Узбекистане отныне начнут уголовно преследовать за применение физической силы к детям. Соответствующие поправки подписаны президентом страны.

Президент Узбекистана Шавкат Мирзиеев подписал поправки в законодательство об усилении мер защиты от бытового насилия. Информация появилась в национальной базе данных законодательства страны.

В статьи о семейном насилии кодексов об административной и уголовной ответственности теперь внесут изменения, которые предусматривают наказание за применение физической силы по отношению к детям.

Сообщается, что заявление о бытовом насилии теперь можно подать теперь только на стадии судебного процесса. По мысли законодателей, это должно минимизировать случаи примирения до суда, которые часто создают почву для повторного насилия.